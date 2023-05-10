Ankara'da çıkan tartışma kavgaya döndü: 1 yaralı Ankara’nın Sincan ilçesinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

İHA

Ankara'da akşam saatlerinde Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde, caddede bulunan bir kişi ile olay yerine 06 DHJ 095 plakalı otomobil ile gelen kişi henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Bir kişi yaralandı

Tartışmanın büyümesi yerini kavgaya bıraktı ve bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga eden şahıslardan biri için alkollü olduğu iddiası

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken kavgaya karışan diğer kişinin ise alkollü olduğu iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.