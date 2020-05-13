Ankara'da çocuklarını 2 aydır göremeyen hemşire

Çocuklarıyla görüntülü konuşan Özlem Hemşire, tek temennisinin kısa sürede eve dönmek olduğunu söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının büyük bir kısmını da hemşireler oluşturuyor.

Salgın ile mücadelede fedakarca çalışan hemşirelerden biri de Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan Özlem Nihal Tokat.

Ailesini riske atmamak için yaklaşık 2 aydır evine gidemeyen Özlem hemşirenin yokluğunda çocuklara eşi bakıyor.

ÇOCUKLARINI 2 AYDIR GÖREMİYOR

Özlem hemşire ise 2 aydır göremediği 1.5 ve 4.5 yaşındaki iki çocuğuyla telefondan görüntülü konuşarak hasret gidermeye çalışıyor.

Hemşire Özlem Nihal Tokat, en başlarda süreçten korksa da zamanla korkularının geçtiğine ve işine odaklandığına işaret etti.

Özlem hemşire 2 aydır çocuklarını göremiyor VİDEO

"SÜRECİ ÇOK YOĞUN YAŞIYORUM"

Pandemi döneminde çok yoğun çalıştıklarını belirten Özlem Hemşire, "Evimize, ailemize gidememek ve onlardan ayrı kalmak daha da yoğun hissettiriyor. Bu dönemde bize sağlanan konaklama imkanı dolayısıyla işten çıktıktan sonra özel bir otelde konaklamamızı yapıyoruz ancak, sanki hiç mesaiden ayrılmamış sürekli hastanedeymişiz gibi hissediyoruz. Açıkçası ben bu süreci kendi adıma çok yoğun yaşıyorum." dedi.

"TELEFONLA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞUYORUZ"

2 aydır ailesini göremediğini aktaran Özlem Hemşire, "Daha doğrusu uzaktan görebiliyorum ya da telefonla görüntülü konuşuyoruz. Eşim ve iki çocuğum birisi 1 buçuk birisi 4 buçuk yaşında. Bakıma da ihtiyaçları olan.... Çocuklarımdan ayrıyım. Temel bakımlarını eşim üstleniyor.

Tek hissettiğim şey onlar adına kaygılanıyorum. Onları görmemem gerekiyor. Onların sağlıklı olduklarını bildiğim için oradan güç alıyorum. Tabi ki onlara sarılamamak ve dokunamamak beni derinden etkiliyor ama bu süreci güçlü şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Ben güçlü durmaya çalışıyorum ve onlara da güç vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

"MESLEĞİMDE MANEVİ OLARAK HAZZA ULAŞTIM"

Pandemi sürecinden önce ameliyat hemşireliği yapan hemşire, bu süreçte hemşire olduğunu hissettiğini belirterek, “Hastaya dokunmak, onların hayatına dokunmak, onlarla konuşmak kendime hemşire olduğumu hissettirdi. Mesleğimde manevi olarak bir hazza ulaştım.” dedi.

Yakınındaki arkadaşlarının ailesinden birinde koronavirüse rastlandığını duyduğunda çok etkilendiğini söyleyen hemşire, kendi ailesi adına kaygılandığını aktardı.

"TEK TEMENNİM EVİMİZE HIZLI BİR ŞEKİLDE DÖNEBİLMEK"

Süreçte birlikteliğin önemine dikkat çeken Özlem Nihal Tokat, “Bu süreci hep birlikte milletçe aşacağımıza inanıyorum. Milletimizin yardımlarıyla evimize hızlı bir şekilde dönebilmek, tek temennim bu. Engeller olmadan çocuklarımla beraber görüşmeyi, onlara sarılmanın, onlarla vakit geçirmenin hayalini kuruyorum.” ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamayan hemşire, duygu dolu anlar yaşattı.