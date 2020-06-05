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Ankara'da cuma namazı
Koronavirüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.
- AA
- 05.06.2020 - 17:22
Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Ankara'da vatandaşlar, cuma namazı için camileri doldurdu.
Caminin girişlerine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu.
ÖNLEMLER ALINDI
Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.
Cami içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.
SELFİE ÇEKTİ
Namaz öncesi bir vatandaşın cep telefonuyla selfie çekmesi ise kameralara yansıdı.