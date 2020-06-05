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    Ankara'da cuma namazı

    Ankara'da cuma namazı

    Koronavirüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen camilerde, ikinci defa cuma namazı kılındı.
    • AA
    • 05.06.2020 - 17:22
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    Ankara'da cuma namazı

    Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ikinci haftasında Ankara'da vatandaşlar, cuma namazı için camileri doldurdu.

    Caminin girişlerine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu.

    ÖNLEMLER ALINDI

    Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.

    Cami içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı.

    SELFİE ÇEKTİ

    Namaz öncesi bir vatandaşın cep telefonuyla selfie çekmesi ise kameralara yansıdı.

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