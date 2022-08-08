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    Ankara’da davullu zurnalı yolculuk

    Ankara’da bir dolmuş içerisinde bulunan davulcu ve zurnacının şovu yolculara keyifli anlar yaşattı.
    • 08.08.2022 - 04:52
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    Ankara’da davullu zurnalı yolculuk

    Ankara’da Keçiören, Demet ve Ostim hattında yolcu taşıyan bir dolmuşa binen davul ve zurnacı ekibi yolculara keyifli anlar yaşattı.

    Dolmuşta Ankara havası çaldılar

    Yolculuk esnasında tokmağını davula vuran davulcuya zurnacı karşılık verdi. Dolmuş içerisinde davulcu ve zurnacının çaldığı Ankara oyun havası yolculuk yapan vatandaşları gülümsetti.

    Ankara’da davullu zurnalı yolculuk - Video

    Ankara’da davullu zurnalı yolculuk #1

    Ankara’da davullu zurnalı yolculuk #2

    Ankara’da davullu zurnalı yolculuk #3


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