Ankara'da depremzede aileleri dolandıran şüpheli tutuklandı Ankara'da ev kiralamak isteyen depremzede 2 aileyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde asrın felaketine uyandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin ardından 47 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Depremzede aileler dolandırıldı

Malatya'da yaşayan 2 aile deprem felaketinin ardından Ankara'ya taşınmak istedi.

Sosyal medyada gördükleri ev ilanı üzerinden irtibat kurdukları 3 şüpheliye komisyon ve kira bedeli ödeyen aileler taşınmak istedikleri evin başkalarına kiralandığını öğrenince şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri depremzede aileleri dolandırdıkları iddia edilen 3 şüphelinin Koray K., Berk K. ve Ali İhsan K. olduğunu belirledi.

Dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen 3 şüphelinin aynı yöntemle 4 olayda başka mağdurları da 55 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi, dijital materyale de el konuldu.

Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Koray K., Berk K. ve Ali İhsan K., emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemedeki sorgularının ardından Koray K. tutuklanırken şüpheliler Berk K. ve Ali İhsan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.