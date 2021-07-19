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    Ankara'da devrilen taksinin şoförü kurtarıldı

    Sincan ilçesinde dönüş sırasında takla atan taksinin şoförü ekipler tarafından kurtarılarak, hastaneye götürüldü.
    • AA
    • 19.07.2021 - 00:24
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    Ankara'da devrilen taksinin şoförü kurtarıldı

    Ankara Sincan İlçesi Çatalça caddesinde seyir halindeki ticari taksi, Ayaş caddesine dönüşü sırasında takla atarak devrildi.

    YARALI HALDE ARAÇTAN ÇIKARILDI

    Kaza sonucu yaralanan taksi şoförü Recep T. olay yerine gelen polis, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık görevlilerince araçtan yaralı halde çıkarıldı.

    Yaralı şoför, kaldırıldığı Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, takla atan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Ankara da devrilen taksinin şoförü kurtarıldı #1

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