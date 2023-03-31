Ankara'da dondurucu soğuk: Termometreler eksi 9'u gösterdi

İHA
Türkiye'nin büyük bir bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Kurak geçen kışın ardından gelen yağmur ve kar yağışı vatandaşları sevindirdi.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kentte kar yağışı yüzünü gösterdi. Başkentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da gece saatlerinde sıfırın altına düştü.
Termometre eksi 9'u gösterdi
Mart ayının son gecesinde soğuk hava etkili olurken şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9’u gösterdi.
Kuğulu Park buz tuttu
Ankara’nın simge yerlerinden Kuğulu Park’taki havuzun yüzeyi kısmen buz tuttu.
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.