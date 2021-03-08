Ankara'da toplanan gruba, ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve pandemi kurallarına uymamak gibi birçok suçtan ceza yağdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1468'inci Cadde'de meydana gelen olayda, maske takmadığı görülen kalabalık grup, araçlarıyla drift yapmaya başladı.

Bir anda ortalığı toza dumana katan grup, sosyal mesafeyi de hiçe saydı.

İhbar üzerine olay yerine giden emniyet ekipleri, drift yapan kalabalık gruba ceza yağdırdı.

Maskenin ve mesafenin olmadığı etkinlikte, sürücülerin bir kısmı da polisi görünce ceza yememek için kaçmaya çalıştı.

26 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Emniyet ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada etkinliğe katılan grup içinde bulunan 1 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 5 sürücüye dur ihtarına uymayarak kaçmaktan, 8 sürücüye araç tescil belgesi bulundurmamaktan, 22 sürücüye de tehlikeli araç kullanmaktan ceza uygulandı.

Etkinliğe katıldığı belirlenen toplam 26 araç ise trafikten men edildi.

Ankara'da drift partisi ViDEO

47 KİŞİYE PANDEMİ CEZASI

Ayrıca, etkinliğe katılan 47 kişiye, maske kullanmadığı ve sosyal mesafeye uymadığı için pandemi tedbirlerine aykırılıktan Umumi Hıfzısahha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.