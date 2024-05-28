Ankara'da düğün konvoyundaki aracın sürücüsü uzun namlulu silahla etrafa ateş açtı

DHA
Ankara'da akşam saatlerinde Sincan Malazgirt Mahallesi, İlgi Caddesinde, düğün konvoyundaki 06 DID 119 plakalı hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı.
Şüpheliler gözaltında
Korkulu dakikalara neden olan o anlar kameraya da yansırken, yapılan çalışmada silahın ateşlendiği otomobilde bulunan kişilerin O.A. ve B.A. olduğu belirlendi.
İki şüpheli evlerine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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