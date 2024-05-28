Ankara'da düğün konvoyundaki aracın sürücüsü uzun namlulu silahla etrafa ateş açtı Ankara'nın Sincan ilçesinde düğün konvoyundaki bir kişi, uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA

Ankara'da akşam saatlerinde Sincan Malazgirt Mahallesi, İlgi Caddesinde, düğün konvoyundaki 06 DID 119 plakalı hafif ticari aracın kimliği belirsiz sürücüsü, uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı.

Şüpheliler gözaltında

Korkulu dakikalara neden olan o anlar kameraya da yansırken, yapılan çalışmada silahın ateşlendiği otomobilde bulunan kişilerin O.A. ve B.A. olduğu belirlendi.

İki şüpheli evlerine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)