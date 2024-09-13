Ankara'da en hızlı baklava yeme yarışmasında birinci oldu Gaziantep'in yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtıldığı ‘Gaziantep Yemek Şenliği’, Ankara'da ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Şenlikte, Gaziantep kültürünü keşfetme ve lezzetlerini tatma fırsatı sunulurken, en hızlı baklava yeme yarışmasında birinci olan kişiye tepsi baklava ödül verildi.

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İHA

Gaziantep'in yöresel lezzetleri Ankaralı vatandaşlarla buluştu.

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde bugün açılan ve 15 Eylül tarihine kadar devam edecek olan 'Gaziantep Yemek Şenliği'nde başkentli vatandaşlar, Gaziantep'in lezzetlerine doyacak.

VATANDAŞLAR ŞENLİKTEN MEMNUN

Şenliğe gelen vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonların daha sıklıkla yapılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep mutfağının yanı sıra tarih ve kültürel değerlerinin simgesi haline gelen hediyeliklerin de stantlarda yer aldığı etkinlikte her yaştan katılımcıya hitap eden yarışmalar da düzenlendi.

‘EN HIZLI BAKLAVA YEME YARIŞMASI’ BİRİNCİSİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Katılımcıların kıyasıya yarıştığı ‘En Hızlı Baklava Yeme Yarışması'nda birinci olan Özcan Aksoy, bir tepsi baklava, yarım kilo antep fıstığı ve yarım kilo da özel Gaziantep baharatının sahibi oldu.

Ankaralı vatandaşlara, kendi memleketlerinde Gaziantep kültürünü deneyimleme ve lezzetlerini tatma fırsatı bulacağı ‘Gaziantep Yemek Şenliği' 15 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)