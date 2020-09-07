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    Ankara'da, Eren'in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı

    Çubuk ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan, Eren Gümüşboğa'nın bıçaklanarak, öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 15:03
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    Ankara'da, Eren'in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı

    Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Ankara Bulvarı'nda, Eren Gümüşboğa (28) ile B.K. arasında, trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönen olayda Gümüşboğa, bıçaklandı.

    Ankara'da yol verme kavgası: 1 ölü VİDEO

    AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan Gümüşboğa, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Eren Gümüşboğa, ilk tedavisinin ardından Ankara'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #1

    OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

    Eren Gümüşboğa'nın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Gümüşboğa'nın, otomobiliyle diğer aracın önünü kesip, sürücü B.K. ile kavga etmeye başladığı anlar yer aldı.

    Görüntülere göre kavgaya, B.K.'nin otomobilinden inen 2 kişi ile çevrede bulunanlar da karıştı. Gümüşboğa'nın yanında buluna arkadaşı ise kavgayı ayırmaya çalıştı; ancak engel olamadı.

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #2

    7 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI

    Bir anda 7 kişinin arasında kalan Gümüşboğa, 1,5 dakika boyunca tekme tokat dövülerek, bıçaklandı. Gümüşboğa'nın, en son bir kişinin yumruk darbesiyle yere düştüğü ve kalkamadığı anlar yer aldı.

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #3

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #4

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #5

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #6

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #7

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #8

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #9

    Ankara da, Eren in bıçakla öldürüldüğü yol verme kavgası kameralara yansıdı #10

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