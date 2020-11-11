Ankara'da eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı

Ankara'da internetten tanıştığı eşcinsel eğilimli kişilerin para ve bazı eşyalarını gasbeden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da eşcinsellere yönelik internet sitesi profilinde 20'li yaşlarda genç bir erkek izlenimi veren zanlının, arkadaşlık kurduğu Ü.G, Ü.Y. ve E.T'ye profildeki gencin ağabeyi veya kuzeni olduğunu söyleyerek korkuttuğu ve silah zoruyla paraları ile bazı eşyalarını aldığı belirlendi.

Gelen şikayetlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 200 güvenlik kamerasından saatlerce görüntü izleyerek gasp olaylarını gerçekleştirdi belirlenen İ.T'nin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı.

Ekipler, İ.T'yi belirlenen adrese geldiği sırada gözaltına aldı.

PARAYLA LÜKS BİR EV KİRALADI

Polise verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlının, gasbettiği kişilerden temin ettiği maddi kazançla İncek semtinde lüks bir ev kiraladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Gasp mağdurlarının sayıca daha çok olduğu, ancak kimliklerinin açığa çıkmasından endişe ettikleri için şikayette bulunmadıkları öğrenildi.