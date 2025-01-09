Ankara'da eski eşini 7 yerinden bıçaklayan sanığın cezası belli oldu

DHA

Ankara'da eski eş dehşeti..

Güzellik merkezinde çalışan Sinem T., 2 yıl önce 2 çocuğunun babası Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

Özçelik, geçen yıl 24 Ekim'de velayeti eski eşinde olan 11 ve 13 yaşındaki kızlarıyla Çocuk Görüşme Merkezi'nde görüştü.

Özçelik, çocuklarını teslim etmek için parkta buluştuğu eski eşi Sinem T.'yi 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sinem T., hastanede 10 günü yoğun bakımda olmak üzere gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Tutuklanan Sinan Özçelik hakkında Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açıldı. 12 Temmuz'da görülen 3'üncü duruşmada sanık Özçelik, tutuklu kaldığı 9 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Tahliye kararıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 22 Temmuz'da Sinan Özçelik hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Sanık Özçelik, bunun üzerine Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü infaz ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Sinan Özçelik, şikayetçi Sinem T., kızları T.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği Sinem T., çocuklarına tek başına baktığını ve iyi bir anne olduğunu söyleyerek, "Ben bu zamana kadar iyi bir anneydim de bıçaklanınca mı kötü oldum? Kızım babasının söylediklerinin yalan olduğunu söyledi. Biz zaten Sinan'la bizi terk etmesi sebebiyle boşandık. Ben çocuğuma hiçbir şekilde zarar vermedim. Bu 'Babayım' diyen cani, çocuklar beni kurtarmak için araya girdiğinde, 'Çekilin sizi de bıçaklarım' demiştir. Size yalvarıyorum, yanımda olmanızı istiyorum, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"BENİ TUZAĞA ÇEKTİLER, BEN CANİ DEĞİLİM"

Sanık Sinan Özçelik ise "Suçu işlememdeki sebep çocuğumun bana yolladığı mesajlardır. Ben Sinem'i arkasından bıçaklamadım, parkın ortasında bıçakladım. O zaman annesiyle kızı planlayıp beni tuzağa çektiler. Ben cani değilim" ifadelerini kullandı.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Sanık Sinan Özçelik'e 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti, ceza daha sonra ağır tahrik ve takdir indirimiyle 8 yıl 4 aya düşürüldü.

'ÇOCUKLARIMIN YANIMDA OLMASINI İSTİYORUM'

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Sinem T., “Ben 7 yerimden bıçaklandım, kasten planlayarak yaptığı zaten ortada. Mahkeme 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılamaya başladı ama çeşitli indirimler yapılarak 8 yıl 4 aya düştü cezası. Ben bu karara avukatımla birlikte itiraz edeceğim. Bence burada bir adaletsizlik oldu. Çünkü ben bir anneyim çocuklarımın gözü önünde 7 yerimden bıçaklandım. 8 yıl 4 ayı az buluyorum, daha ağır bir şekilde cezalandırılmasını beklerdim. Ayrıca ellerinde somut bir delil olmamasına rağmen karşı tarafın attığı iftiralarla benim çocuğum elimden alındı, şu anda çocuk evlerinde. Çocuklarımın yanımda olmasını istiyorum" diye konuştu.