Ankara'da evi pavyona çevirdiler
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde koronavirüs tedbirlerine uymayan 8 kişiye, toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.
- AA
- 14.01.2021 - 08:39
- Güncelleme : 14.01.2021 - 09:16
Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart Mahallesi'nde bir ikametgah adresinin eğlence mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, odalarda çeşitli markalarda 35 şişe alkol ele geçirirken mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza kesti.
EV MÜHÜRLENDİ
Söz konusu ev zabıta ekiplerince mühürlenirken, adres sahibi Osman Ö'ye de 17 bin 399 lira idari para cezası verildi.
EV SAHİBİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI
Osman Ö.'nün "5 kasten yaralama", "3 dolandırıcılık", "yağma" ve "2 tehdit" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.
Ankara'da evi pavyona çevirdiler VİDEO