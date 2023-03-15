Ankara'da evi yanan şahıs, balkonda alkol içerken görüntülendi Ankara Gölbaşı'nda bir apartmanın 2'nci katındaki evde yangın çıktı. Evi yanan alkollü kişi, balkona çıkıp içki içmeye devam etti.

Ankara'da yaşanılan olay, çevredekileri şaşırttı..

Saat 19.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 843'üncü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evi yanan alkollü şahıs, balkonda içmeye devam etti

Kimliği tespit edilemeyen alkollü kişi, evin yanmasına aldırış etmeden, balkona çıkarak içki içmeye devam etti. Çevredeki vatandaşlar alkollü kişiyi aşağı atlaması için ikna etmeye çalışırken, o anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

İtfaiye yangını kontrol altına aldı

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.