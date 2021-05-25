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    Ankara'da FETÖ'nün hicret abisi yakalandı

    Ankara'da yürütülen operasyonda örgüt üyelerine sahte kimlik hazırlayan İ.D yakalandı.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 03:29
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 04:01
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    Ankara'da FETÖ'nün hicret abisi yakalandı

    FETÖ'nün mahrem yapılanmalarına karşı operasyonlar sürüyor.

    FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda firar eden örgütün ‘Hicret abisi’ olarak bilinen İ.D’yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Uzun süren takibin ardından saklandığı adres bulunan İ.D Etimesgut’ta yakalandı.

    FETÖ ÜYELERİ İÇİN SAHTE KİMLİK HAZIRLIYORDU

    Hakkında üç ayrı yakalama kararı bulunan sivil memur İ.D, FETÖ/PDY üyelerinin sahte kimlikle yurt dışına kaçmalarına yardımcı oluyordu.

    ÇOK SAYIDA KİMLİK BİLGİSİ ELE GEÇİRİLDİ

    FETÖ’nün hicret abisinin saklandığı evde çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve kimlik belgesi ele geçirildi.

    İ.D emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Ankara da FETÖ nün hicret abisi yakalandı #1

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