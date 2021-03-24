Ankara'da firari FETÖ üyesi eski binbaşı yakalandı
FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç edilen firari Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü kurmay binbaşı Ankara’da yakalandı.
- İHA
- 24.03.2021 - 00:46
Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden ihraç edilen firari eski Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü kurmay binbaşı Sabri I'nın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin uzun ve sıkı takibi sonucunda Sabri I’nın Batıkent’te kaldığı evi tespit etti.
YAKALANDI
Harekete geçen polis ekipleri Sabri I'nın evine uzak bir noktada bir müddet bekledi. Sabri I'yı dışarı çıktığı esnada yakalayarak gözaltına aldı.
Sabri I, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.