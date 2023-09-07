Ankara'da gasp çetesi çökertildi! Bankadan para çekenleri GPS ile takip ettiler Ankara'da hırsızlar, bankadan yüklü miktarda para çeken vatandaşların araçlarına GPS koyarak takip etti. Vatandaşlardan yaklaşık 1 milyon 200 bin lirayı gasbeden çete üyeleri, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA

Ankara'da sıradışı bir gasp olayı yaşandı..

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda hırsızlar, bankadan yüklü miktarda para çeken vatandaşları araçlarına GSP yerleştirerek takip etti.

GPS sayesinde bankadan para çeken vatandaşların yerlerini tespit eden gaspçılar, para dolu çantayı gasbetti.

Para dolu çantayı darbederek aldılar

Polise başvuran vatandaş, işçilerin maaşını vermek için bankadan 10 bin 350 euro çektiğini, şirket ortağı ile görüşmek için akaryakıt istasyonu yanına geldiğinde araçtan inen bir şahsın elindeki çantayı çekmeye çalıştığını, alamayınca araçtan inen ikinci şahsın kendisine yumruk atarak darbettiğini ve gasbedildiğini ifade etti.

Şüpheliler Gürcistan uyruklu çıktı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelilerin Gürcistan uyruklu olduğu ve mağdurları takip ederek gaspı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Çete üyelerinin, birçok araç değiştirerek farklı istikametlerde izlerini kaybettirmeye çalıştıkları, sahte pasaport çıkararak yurt dışına giriş çıkış yaptıkları da belirlendi.

Çetenin daha önce de döviz bürosunu yağmaladığı ortaya çıktı

Çetenin, ayrıca 16 Ağustos'ta İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir döviz bürosundan 34 bin 500 dolarlık yağma olayını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Şüphelilerin Afyonkarahisar’a ve oradan da Antalya’ya kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine Türk ve Gürcistan uyruklu çete üyeleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)