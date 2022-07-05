Ankara'da genç kızları sözlü taciz eden şahıs dayak yedi

Ankara'da genç kızları sözlü taciz eden şahıs dayak yedi

Ankara'da iki genç kız parkta oturduğu sırada bir şahıs tarafından sözlü tacize uğradı. Duruma öfkelenen genç kızlar şahsı ortalarına alıp dövdü. Olay amatör kameraya yansıdı.

Ankara'da akşam saatlerinde Çankaya'da, Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak bir genç erkek taciz etti.

Tacizci, kızlar ve vatandaşlar tarafından dövüldü

Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı.

Ankara'da genç kızları sözlü taciz eden şahıs dayak yedi - Video







Şahıs şikayetçi oldu

İHA'nın haberine göre, yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi. Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi.



