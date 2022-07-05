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    Ankara'da genç kızları sözlü taciz eden şahıs dayak yedi

    Ankara'da iki genç kız parkta oturduğu sırada bir şahıs tarafından sözlü tacize uğradı. Duruma öfkelenen genç kızlar şahsı ortalarına alıp dövdü. Olay amatör kameraya yansıdı.
    • 05.07.2022 - 02:48
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 03:13
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    Ankara'da genç kızları sözlü taciz eden şahıs dayak yedi

    Ankara'da akşam saatlerinde Çankaya'da, Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak bir genç erkek taciz etti.

    Tacizci, kızlar ve vatandaşlar tarafından dövüldü

    Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı.

    Ankara'da genç kızları sözlü taciz eden şahıs dayak yedi - Video

    Ankara da genç kızları sözlü taciz eden şahıs dayak yedi #1

    Şahıs şikayetçi oldu

    İHA'nın haberine göre, yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi. Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi.

    Ankara da genç kızları sözlü taciz eden şahıs dayak yedi #2

    Ankara da genç kızları sözlü taciz eden şahıs dayak yedi #3


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