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    Ankara'da görülen kızıl geyik polis kameralarına da takıldı

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde görülen kızıl geyiğin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
    • DHA
    • 29.12.2021 - 00:27
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 00:38
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    Ankara'da görülen kızıl geyik polis kameralarına da takıldı

    Nallıhan ilçe merkezinde sabah saatlerinde Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi kameralarına bir kızıl geyiğin görüntüsü yansımıştı. Kızıl geyiğin sürüsünden ayrılan bir dişi kızıl geyik olduğu fark edildi.

    KIZIL GEYİK YENİDEN GÖRÜLDÜ

    Geyiğin tarihi Kocahan önünden geçerek, hızla Cumhuriyet alanından Bursa Caddesi'ni yaklaşık 2 saniyede geçip, 1. sokağa girdiği görüntüler de yansıdı.

    Yine polis kameralarına yansıyan görüntüye göre, 1. sokaktan Ankara - Nallıhan yoluna çıkan dişi kızıl geyiğin, yoğun araç trafiğinden kaçarak ormanlık alana doğru gittiği görüldü.

    Ankara'da görülen kızıl geyik polis kameralarına da takıldı VİDEO

    Ankara da görülen kızıl geyik polis kameralarına da takıldı #1

    Ankara da görülen kızıl geyik polis kameralarına da takıldı #2

    Ankara da görülen kızıl geyik polis kameralarına da takıldı #3

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