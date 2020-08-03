Dolar
6.974
-0.0472%
Euro
8.19
-0.184%
Altın
1972
-0.2059%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
441.525
-0.428%
Bitcoin
79066.05
0.178%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü

    Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu araçtakiler feci şekilde can verdi.
    • AA
    • 03.08.2020 - 16:37
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.

    Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü VİDEO

    5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü #1

    Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü #2

    Görüş Bildir