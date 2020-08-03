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- Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu araçtakiler feci şekilde can verdi.
- AA
- 03.08.2020 - 16:37
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki tıra arkadan çarptı.
Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü VİDEO
5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.