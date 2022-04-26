Ankara'da hareket halinde yanan kamyonet taşla durduruldu

Ankara'da seyir halindeyken yanan ve freninin boşalması sonucu yokuş aşağı inen kağıt yüklü kamyonet, sürücüsünün araçtan atlayarak tekerinin altına taş koymasıyla durdu.

Ankara'nın Çankaya ilçesi Keklikpınarı Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi belirlenemeyen seyir halindeki kağıt yüklü kamyonet, yanmaya başladı.

Alev alan kamyonet yokuş aşağı inmeye başladı

Rüzgarın da etkisiyle alevlerin tüm kasaya yayıldığını fark eden kamyonet sürücüsü, ara sokağa girip aracı durdurmak istedi. Ancak araç, fren sisteminin boşalması sonucu yokuş aşağı inmeye başladı.

Araçtan atlayan sürücü tekerin altına taş koyarak durdurdu

Bu sırada araçtan atlayan sürücü, tekerin altında taş koyarak alevler içindeki kamyoneti durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yaşanan panik anları, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

DHA'nın haberine göre, bölgedeki esnaf Önder Durukan, "Aracı gördüğümüzde yanıyordu. Üzerinde karton vardı. Kullanan kişi burada bulunan başka otomobillere zarar vermemek için ilerideki boş alana doğru sürdü. Orada alevler çoğaldı. Yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık ancak faydalı olmadı. İtfaiye gelince yangın söndü. Sürücü arkadaş, araç freni boşaldığında önüne taş koyarak gitmesini engelledi. Sürücü eğer o taşı koymasaydı direkt aşağıdaki arabalara doğru gidecekti. Burası cadde, otobüslerin geçtiği yer. Olası bir faciayı önledi." diye konuştu.