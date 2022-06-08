Çankaya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda otomobil ve çöp konteyneri sele kapılarak sürüklenirken, bir motokuryenin motosikleti, apartmana siparişe gittiği sırada sele kapıldı.

Çankaya Gökkuşağı Mahallesi 1214'üncü sokakta sağanak nedeniyle park ve hareket halindeki otomobiller ile bir kurye motosikleti sürüklenirken, bölgedeki eğimli arsalarda da yer yer toprak kaydı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine sokakta temizlik çalışması başlattı.

Motokurye döndüğünde aracının sürüklendiğini gördü

Oluşan sel sonrasında çöp konteyneri daha sonra ise park halindeki araçlarda sele dayanamayıp sürüklendi. O esnada ise bir motokurye apartmana sipariş bırakmaya gitti. Döndüğünde motokurye ise motosikletinin sele kapılarak sürüklendiğini gördü. Olayda can kaybı meydana gelmezken maddi hasar oluştu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ankara'da hareket halindeki araçlar sel sularına kapıldı - VİDEO

"Allah'tan can kaybı olmadı"

Yağış sırasında yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan bir mahalle sakini, yağmurun aniden başlamasıyla bir afet yaşandığını söyledi.

Sokağın konum itibarıyla merkezde olduğunu belirten mahalle sakini, "Burada birden yağmur gelince araçlar suya kapıldılar. Bir motosiklet burada suya kapıldı. Allah'tan can kaybı yok. Burada bir can kaybı yaşanabilirdi." dedi.

"Senelerdir buraya bir park yapılmadı"

Her yıl benzer durumun sokakta yaşandığını ifade eden mahalle sakini, "Yoğun yağmurda bu sokaktan sel gidiyor. Karşıdaki alan park olarak geçiyor. Senelerdir buraya bir park yapılmadı. En azından bir ağaç dikilmesi için müracaat ettik. Can kaybı olmamasına şükrediyoruz." diye konuştu.