- En Son Haber
- İç Haber
- Ankara'da 'hayalet' lakaplı gaspçı yakalandı
Ankara'da 'hayalet' lakaplı gaspçı yakalandı
- DHA
- 20.05.2020 - 18:02
Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan emekli S.A., banka ATM'sinden emekli maaşını çektikten sonra, kimliği belirsiz bir kişi tarafından takip edilerek eve girişinde darbedildi.
PARASINI GASBEDİP KAÇTI
Darbettiği S.A.'nın 5 bin lirasını çalan şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı. Başını yere çarparak hafif yaralanan S.A. ise durumu polise bildirdi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri çalışma başlatarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ancak olay akşam saatlerinde yaşandığı için şüphelinin kimliği tespit edilemedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları üzerinde iyileştirme teknikleri uyguladı.
Daha sonra kimliği tespit edilen şüphelinin, 'Hayalet' lakaplı Ali U. olduğu belirlendi.
GASPÇI YAKALANDI
Ali U., saklandığı binada yakalanarak gözaltına alındı.
Ali U.'nun, daha önce benzer şekilde emekliler ve yaşlıları takip edip, paralarını gasbettiği saptandı. Adliyeye sevk edilen Ali U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.