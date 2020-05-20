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    Ankara'da 'hayalet' lakaplı gaspçı yakalandı

    Emekli maaşını çeken S.A.'yı takip edip, darbederek 5 bin lirasını gasbettiği belirlenen 'Hayalet' lakaplı Ali U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 20.05.2020 - 18:02
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    Ankara'da 'hayalet' lakaplı gaspçı yakalandı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan emekli S.A., banka ATM'sinden emekli maaşını çektikten sonra, kimliği belirsiz bir kişi tarafından takip edilerek eve girişinde darbedildi.

    PARASINI GASBEDİP KAÇTI

    Darbettiği S.A.'nın 5 bin lirasını çalan şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı. Başını yere çarparak hafif yaralanan S.A. ise durumu polise bildirdi.

    POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Polis ekipleri çalışma başlatarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ancak olay akşam saatlerinde yaşandığı için şüphelinin kimliği tespit edilemedi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları üzerinde iyileştirme teknikleri uyguladı.

    Daha sonra kimliği tespit edilen şüphelinin, 'Hayalet' lakaplı Ali U. olduğu belirlendi.

    GASPÇI YAKALANDI

    Ali U., saklandığı binada yakalanarak gözaltına alındı.

    Ali U.'nun, daha önce benzer şekilde emekliler ve yaşlıları takip edip, paralarını gasbettiği saptandı. Adliyeye sevk edilen Ali U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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