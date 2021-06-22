Ankara’da hayvan barınağını sel vurdu

Ankara'da yoğun sağanak yağış nedeniyle bir hayvan barınağı sular altında kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye ederek barınakta bakım çalışması başlattı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde etkili sağanak yağış ve fırtına kentte hayatı durma noktasına getirdi.

İlçede bulunan bir hayvan barınağını da etkileyen sağanak yağış, köpeklerin bulunduğu kulübelerin de sular altında kalmasına neden oldu.

BARINAKLARDA BAKIM ÇALIŞMASI YAPILDI

Köpeklerin panik içerisinde etrafa dağıldığı görüldü. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi ekipleri suyu tahliye etti ve köpeklerin barınaklarına bakım çalışması başlattı.

YARALI VE ÖLÜ HAYVAN OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Belediye yetkilileri barınakta hiçbir hayvanın yaralanmadığını ve ölmediğini belirtirken, onarım çalışmalarına başlandığını açıkladı.