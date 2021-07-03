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    Ankara'da hortum paniği

    Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, paniğe neden oldu. Hortum anı, cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 03.07.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 17:12
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    Ankara'da hortum paniği

    Ankara'nın Şereflikoçhisar'ın Yeşilova Mahallesi'nde, yerleşim alanlarına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta hortum meydana geldi.

    Yerden metrelerce gökyüzüne yükselen hortum, paniğe neden oldu.

    HORTUMUN ARDINDAN DOLU YAĞDI

    Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle hasar meydana gelmediği öğrenildi.

    Hortumun ardından ilçede yer yer dolu yağdı.

    Ankara'da hortum çıktı VİDEO

    CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

    Öte yandan kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak da etkili oldu.

    Bazı bölgelerde şiddetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya'da etkili olan yağmurla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Yer yer dolu da yağdı.

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