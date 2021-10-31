Ankara'da iki engelli çocuğu cinsel taciz ettiği öne sürülen berber gözaltına alındı

Ankara'da iki engelli çocuğu cinsel taciz ettiği öne sürülen berber gözaltına alındı

Sincan ilçesinde bir berberin, iki engelli çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmesi üzerine, polis ekipleri şahsı gözaltına alarak, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Tandoğan Mahallesi'nde berber dükkanı işleten bir şahsın, temizlik bahanesiyle engeli bulunun 9 yaşındaki C.Y. ve 15 yaşındaki O.Ç.’yi dükkana çağırıp sonrasında da kapıları kilitleyip çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

"İLK BAŞTA KOMŞUMUZUN ÇOCUĞUNA CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞ"

Çocukların oyun oynamak için dışarı çıktılarını söyleyen 9 yaşındaki C.Y.’nin babası ise konu hakkında, "Bu olay ikindi zamanı, saat 16.00 gibi oldu. Çocuklarımızın ikisi de engelli. Asıl taciz edilen kişi, üst komşumuzun oğlu. İlk başta komşumuzun çocuğunu dükkana davet edip cinsel tacizde bulunmuş.

POLİS, ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

Ardından benim çocuğumu da davet etmiş. Dükkanının tabelası da belli değil. Sadece resim koymuş. Ayrıca emniyet güçlerimize çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili iki gündür çalışıyorlar. Allah razı olsun” dedi.

Polis ekipleri cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı gözaltına alırken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Ankara'da iki engelli çocuğu cinsel taciz ettiği öne sürülen berber gözaltına alındı VİDEO