DHA
Ankara'da eğlence mekanı çıkışı yaşanılan tartışma, kavgaya dönüştü..
Dün gece saatlerinde Elmadağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.
Kavga ettiği kişiye araçla çarptı
Ancak bir kişi, hafif ticari araçla yeniden olay yerine gelerek kavga ettikleri kişiye çarptı.
Bu kişi metrelerce sürüklenirken, olay cep telefonu ile görüntülendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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