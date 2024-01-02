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Ankara'da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği kişiye araçla çarptı

Ankara'da iki grup birbirine girdi! Kavga ettiği kişiye araçla çarptı Elmadağ ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavganın ardından bir kişi, hafif ticari araçla kavga ettikleri kişiye çarptı. Aracın çarptığı kişi metrelerce sürüklenirken, olay cep telefonu ile görüntülendi.