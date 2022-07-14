Haberler

İç Haber

Ankara'da iki katlı binada yangın çıktı

Ankara'da iki katlı binada yangın çıktı

Ankara'da bir binada sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.