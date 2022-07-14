Ankara'da iki katlı binada yangın çıktı
Ankara'da bir binada sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
- 14.07.2022 - 08:08
Ankara'da Altındağ ilçesi Denizciler Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri müdahale etti
Yangın binanın ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar tarafından itfaiyeden yardım istendi.
Yangın söndürüldü
İHA'nın haberine göre, alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken bina kullanılamaz hale geldi.