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    Ankara'da iki katlı binada yangın çıktı

    Ankara'da bir binada sebebi bilinmeyen bir şekilde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
    • 14.07.2022 - 08:08
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    Ankara'da iki katlı binada yangın çıktı

    Ankara'da Altındağ ilçesi Denizciler Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    İtfaiye ekipleri müdahale etti

    Yangın binanın ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar tarafından itfaiyeden yardım istendi.

    Ankara da iki katlı binada yangın çıktı #1

    Yangın söndürüldü

    İHA'nın haberine göre, alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken bina kullanılamaz hale geldi.

    Ankara da iki katlı binada yangın çıktı #2


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