Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

İHA
Ankara'da Akyurt ilçesinde, U.K. idaresindeki 06 DG 2881 plakalı otomobil ile M.K. kontrolündeki 06 PPY 67 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.K.’nin aracı şarampole yuvarlanırken, kazaya sebep olan araç ise metrelerce savruldu.
Yaralılar tedavi altında
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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