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Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Ankara’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı Ankara’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.