Ankara'da iki polis çiftlik evinde parti düzenledi

Koronavirüse rağmen kiraladıkları evde parti düzenleyerek canlı yayın yapan emniyet müdür yardımcısı ile komiserin, görev yeri değiştirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., çiftlik evi kiralayarak bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti.

Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup Rus uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti.

PARTİ DÜZENLEYİP CANLI YAYIN YAPTILAR

Burada koronavirüs salgınına rağmen parti düzenlenirken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıp müzik eşliğinde dans edildi, alkol alındı.

Eğlence sırasında organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle Instagram hesabından canlı yayına geçti.

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GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları, yayını kaydederek, durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı.

Görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.