Bir apartmanın çatı katına kum çıkartmakta zorlanan inşaat işçileri, çareyi makaraya sardıkları halatı otomobille çekmekte buldu.

Ankara’da 4 katlı apartmanın çatısına kum çıkartmakta zorluk çeken inşaat işçileri, ilginç bir yönteme başvurdu.

İşçiler, çatıdaki makaraya sardıkları halatın bir ucunu kovaya, bir ucunu da otomobilin tavanındaki demire bağladı.

GERİ GERİ GİDEREK KUMU ÇEKTİ

Kovaya kumun doldurulmasının ardından otomobildeki kişi araçla geri geri giderek kumu yukarıya çekti.

İşçilerin kum taşımak için bulduğu bu çözüm ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ankara'da inşaat işçilerinden ilginç kum taşıma yöntemi İZLE