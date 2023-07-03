Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çarpıştı: 10 yaralı Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çapıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

İHA

Ankara’nın Sincan ilçesi, Sincan-Temelli yolu üzerinde Yenikent istikametinde, fabrikadan çıkan işçileri taşıyan M.Y. (22) idaresindeki 06 NR 137 plakalı servis aracı, A.Ö. (59) yönetimindeki 06 HD 6484 plakalı kamyon ile Ankara Dökümcüler İhtisas OSB kavşağında çarpıştı.

Yaralı 10 kişiden 3'ünün durumu ağır

Kazada servis aracının şoförü M.Y. (22) ve serviste bulunan yolculardan 3’ü ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kamyon şoförü gözaltında

Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerinde müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförü A.Ö. (59) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.