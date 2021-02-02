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Ankara'da izinsiz gösteriye polis engel oldu

Ankara'da izinsiz gösteriye polis engel oldu

Ankara'da DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve cezaevinde bulunan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması için izinsiz gösteri yapan 24 kişi gözaltına alındı.