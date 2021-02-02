Euro
8.6056
-0.74%
Dolar
7.1473
-0.55%
Altın
424.9
-1.18%
Borsa
1.517
1.64%
Bitcoin
248.351
0.86%
EXEN Coin
17.30
-3.62%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Ankara'da izinsiz gösteriye polis engel oldu

    Ankara'da DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen ve cezaevinde bulunan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması için izinsiz gösteri yapan 24 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 13:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da izinsiz gösteriye polis engel oldu

    Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu olduğu değerlendirilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk, 30 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Yargılanan Bayancuk, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    SERBEST BIRAKILSIN YÜRÜYÜŞÜ

    Ankara Maltepe'de toplanan bir grup, Halis Bayancuk'un serbest bırakılması talebiyle Kızılay'a yürümek istedi.

    24 GÖZALTI

    Ancak polis, gruba dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen grup, yürümeye devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri, gruba müdahale ederek, 24 kişiyi gözaltına aldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Halis Bayancuk

    Halis Bayancuk

    Halis Bayancuk

    Halis Bayancuk

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir