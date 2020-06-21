Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Ankara’da kaçak pavyon baskını

    Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine kaçak pavyon olarak işletilen bir eğlence mekanına yaptığı baskında 36 kişiye 113 bin 400 TL ceza kesti.
    • İHA
    • 21.06.2020 - 08:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara’da kaçak pavyon baskını

    Ankara Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarlar üzerine yaptığı takipte bir eğlence mekanının kaçak pavyon olarak işletildiğini tespit etti.

    36 KİŞİYE TOPLAM 113 BİN TL CEZA

    Ekipler, söz konusu iş yerine yapılan baskının ardından mekanda bulunan 36 kişiye 1593 Sayılı Umumu Hıfzısıhha kanunun 282. Maddesi gereğince toplamda 113.400 TL idari yaptırım uyguladı.

    Ayrıca iş yerinde yapılan denetimlerin ardından mekan tamamen boşaltılarak kapattırıldı.

    Görüş Bildir