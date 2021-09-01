Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 125 sikke ele geçirildi
Başkentte düzenlenen operasyon sonucu 125 sikke, 15 muhtelif obje, 5 yüzük ve bir metal haç ele geçirildi. Operasyonda yakalanan T.B, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.
- İHA
- 01.09.2021 - 05:27
Türkiye'de kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Mamak Yeşilbayır Mahallesi'nde T.B'nin elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.
125 SİKKE BULUNDU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda T.B'nin aracında arama yapan ekipler, 125 sikke, 15 muhtelif obje, 5 yüzük ve bir metal haç buldu.
Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan T.B. hakkında adli işlem başlatıldı.