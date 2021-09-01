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Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 125 sikke ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 125 sikke ele geçirildi

Başkentte düzenlenen operasyon sonucu 125 sikke, 15 muhtelif obje, 5 yüzük ve bir metal haç ele geçirildi. Operasyonda yakalanan T.B, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.