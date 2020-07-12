Ankara'da kanseri yenen anne, ikizlerini dünyaya getirdi

Hamileyken yumurtalık kanserine yakalanarak düşük yapan Şennur Köksal önce kanseri yendi, sonra tüp bebek tedavisiyle ikiz bebeklerine kavuştu.

Ankara'da, Esnaf İsmail Köksal ile evli olan Şennur Köksal, 3 yıl önce hamileyken yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi.

'ANNE OLAMAZSIN' DEDİLER

Hastalığı nedeniyle düşük yaparak bebeğini kaybeden Köksal'a doktorlar, yumurtalıkları ve rahminin alınması gerektiğini, anne olmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

KANSERİ YENDİ, TÜP BEBEK TEDAVİSİNE BAŞLADI

Bir daha çocuk sahibi olamayacağı için bunu kabul etmeyen Şennur Köksal, internette araştırma yaparken bulduğu özel kliniğe başvurdu. Burada Köksal'a, önce yumurtalık kanseri ameliyatı yapıldı, ardından kemoterapi tedavisi uygulandı.

Tedavi sonucu yumurtalıkları ve rahmi korunarak kanseri yenen Şennur Köksal, daha sonra tüp bebek tedavisine başladı.

İKİZLERİ OLDU

Tedaviyle ikizlere hamile kalan Şennur Köksal, 1 hafta önce Duru ve Doruk adını verdiği çocuklarını dünyaya getirdi.

Şennur Köksal, "Kanser olduğumu öğrendiğimde daha ilk evredeydim. Erken tanı olduğu için şanslıydım. Sonra hastaneye gittim ve şansımın olmadığı söylendi. Direkt yumurtalık ve rahmimin alınması söylendi. Ama kabul etmedim. Sonrasında da alınması gerektiğini söylediler. Araştırdık, doktor doktor gezerken Polat Hoca'yla tanıştık. 6 kür kemoterapi aldım. Ameliyat olduktan sonra 1 ay sonra tedaviye başladım. Sonra hamile kalabilirim diye bekledik ama olmayınca tüp bebek tedavisine başvurduk." dedi.

"ÜMİDİMİ HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİM"

İlk denemenin başarılı olduğunu anlatan Şennur Köksal, "Ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Kanser olduğum dönem hamileydim ve bebeğim düştü. 'Hiç anne olamazsın' denilirken şu anda ikizlerim oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyum. Çok karamsardım. Olmayacağını, yapamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu; ama vazgeçmemek lazım. Yeter ki inanın ve isteyin." diye konuştu.

"HASTALIĞINDAN HİÇBİR ESER YOK"

Esnaf İsmail Köksal ise "Doktorlar 'hamile kalamazsın' dediler. Yumurtalık ve rahmin acilen alınması gerektiğini söylediler. Eşim o süreçte sürekli ağlıyordu. Çok huzursuz oldu. Bu esnada da bir doktor arayışına girdik. Önce Allah, sonra Polat Hoca'm sayesinde bu bebekler kucağımızda. Şu anda eşimin yumurtalığı ve rahmi duruyor. Hastalığından hiçbir eser yok. Bize güzel şeyler yaşattılar. Mutluyuz şu anda. Kızımın adı Duru, oğlumun adı Doruk oldu. Oğlumuz bir dakika önce doğdu." dedi.