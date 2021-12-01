Ankara'da kar kendini gösterdi
Gölbaşı ilçesinde yağmayan başlayan kara karşı, belediye ekipleri harekete geçti. ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tedbir amaçlı bekleyişlerini sürdürdü.
- İHA
- 01.12.2021 - 04:44
- Güncelleme : 01.12.2021 - 05:11
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde beklenen kar kendini göstermeye başladı.
İncek Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü.
EKİPLER TEDBİR AMAÇLI BEKLEDİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tedbir amaçlı bekledi.
Ankara'da gece sıcaklık -1’i bulurken, gün içinde ise 5 derece olacak.
Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.
Yetkililer kar yağan bölgedeki vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Ankara'da kar kendini gösterdi VİDEO