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    Ankara'da kar yağışı: Başkent bembeyaz

    Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 07:45
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    Ankara'da kar yağışı: Başkent bembeyaz

    Gece saatlerinde Ankara'nın tamamında etkili olan kar, kısa sürede zeminde tuttu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı.

    BAZI BÖLGELERDE 20 SANTİME ULAŞTI

    Özellikle Dikmen, Ahlatlıbel, İncek gibi yüksek yerleşim bölgelerinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken kimi yerlerde sis oluştu. İlker Caddesi'nde bir EGO otobüsü yolda kaldı. Vatandaşlar yürüyerek yollarına devam etmek zorunda kaldı. Çok sayıda araç, dik yokuşlarda patinaj yaptı.

    Ankara da kar yağışı: Başkent bembeyaz #1

    BELEDİYE EKİPLERİ TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPTI

    Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, Dikmen'de yolda kalan bir ambulansın yolunu açtı. Yollarda pek çok maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

     

     

    Ankara da kar yağışı: Başkent bembeyaz #2

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