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Ankara'da karantinada olması gereken çift, Yedigöller'e kampa gitti

Ankara'da karantinada olması gereken çift, Yedigöller'e kampa gitti

Koronavirüs hastası ile temaslı olan ve karantinada olması gereken 2 kişi, kuralları ihlal etti. HES kodu üzerinden takip edilen 2 kişi, Yedigöller'deki kamplarından alınıp, yurda yerleştirildi.