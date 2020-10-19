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    Ankara'da karantinada olması gereken çift, Yedigöller'e kampa gitti

    Koronavirüs hastası ile temaslı olan ve karantinada olması gereken 2 kişi, kuralları ihlal etti. HES kodu üzerinden takip edilen 2 kişi, Yedigöller'deki kamplarından alınıp, yurda yerleştirildi.
    • AA
    • 19.10.2020 - 10:50
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    Ankara'da karantinada olması gereken çift, Yedigöller'e kampa gitti

    Mevsim geçişlerinde yerli ve yabancı tatilciler tarafından oldukça ilgi gören Yedigöller Milli Parkı'nın giriş kapısı ve içerisinde jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

    Ekipler tarafından çadır kamp alanı bölgesinde çadır kamp yapan Ankara'dan gelen 2 kişinin koronavirüs temaslısı olduğu tespit edildi.

    Karantinada bulunması gerekirken kamp yapmaya giden 2 kişinin olduğu bölge, jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek, izole edildi.

    YURDA GÖTÜRÜLDÜLER

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu 2 kişiyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurduna götürdü.

    Ankara'da karantinada olması gereken çift, Yedigöller'e kampa gitti ViDEO

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan 2 kişiye para cezası uygulandı.

    Ankara da karantinada olması gereken çift, Yedigöller e kampa gitti #1

    Ankara da karantinada olması gereken çift, Yedigöller e kampa gitti #2

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