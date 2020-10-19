Ankara'da karantinada olması gereken çift, Yedigöller'e kampa gitti
- AA
- 19.10.2020 - 10:50
Mevsim geçişlerinde yerli ve yabancı tatilciler tarafından oldukça ilgi gören Yedigöller Milli Parkı'nın giriş kapısı ve içerisinde jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.
Ekipler tarafından çadır kamp alanı bölgesinde çadır kamp yapan Ankara'dan gelen 2 kişinin koronavirüs temaslısı olduğu tespit edildi.
Karantinada bulunması gerekirken kamp yapmaya giden 2 kişinin olduğu bölge, jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilerek, izole edildi.
YURDA GÖTÜRÜLDÜLER
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu 2 kişiyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurduna götürdü.
Ankara'da karantinada olması gereken çift, Yedigöller'e kampa gitti ViDEO
PARA CEZASI UYGULANDI
Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca haklarında yasal işlem yapılan 2 kişiye para cezası uygulandı.