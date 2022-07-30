Ankara'da kazadan kaçan sürücü, kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü

Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobiliyle geri manevra yaparken park halindeki araca çarpıp, kaza yerinden ayrılmak isteyen sürücü, kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürüp, kaçtı.

Dün gece saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen sürücü, akaryakıt istasyonunda otomobiliyle geri manevra yaparken park halindeki otomobile çarptı.

Aracını kendisini durdurmak isteyenlerin üzerine sürdü

Kaza yerinden ayrılmak isteyen sürücüyü, yandaki kafede oturanlar dışarıya çıkarak durdurdu. Sürücü, tartışmanın ardından otomobilini kendisine tepki gösterenlerin üzerine sürdü.

Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayın ardından sürücü, bölgeden uzaklaştı. Görüntüde çevredekilerin aracın altında kalmamak için sağa sola kaçtığı görüldü.

"Küfür etti, üzerimize sürdü, bir araca daha çarptı, kaçtı"

Görüntüyü çeken Berkay A., DHA'ya yaptığı açıklamasında "Geri geri gelen lüks araç park halindeki otomobile çarptı. Biz de hemen oraya gittik, o sırada adam kaçmaya çalıştı. Sürücü arabadan indi, aşırı derecede alkollüydü. Bizimle tartışmaya başladı. Çarptığı arabanın sürücüsü oralarda yoktu. Biz de insanlık adına onu durdurduk. Küfür falan etmeye başladı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Tekrar arabaya bindi ve üzerimize doğru sürdü. O sırada tekrar o park halindeki arabaya çarptı. Daha sonra da kaçtı gitti" dedi.

Şikayet üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.







