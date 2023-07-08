Ankara’da kazaya karışan iki araç alev topuna döndü: 6 yaralı Ankara’da kazaya karışan iki araç alev aldı. Olayda 5'i ağır toplam 6 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesi Gündoğan Mahallesi yolu üzerinde akşam saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Otomobiller alev aldı

Çarpışmanın şiddeti ile kazaya karışan 35 TMY 74 plakalı araçta patlama meydana geldi ve ardından kazaya karışan diğer aracında tutuşmasıyla iki otomobil de alev topuna döndü.

6 yaralıdan 5'inin durumu ağır

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri 6 kişiyi yaralı kurtardı. Yaralılardan beşinin durumunun ağır oldu öğrenildi. Yaralılar Ankara’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.