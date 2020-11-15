Ankara’da keşif yaparken yakalanan 2 DEAŞ’lı tutuklandı

DEAŞ içerisinde çatışma bölgelerinde aktif silahlı faaliyet gösteren ve Ankara'da keşif yaptıkları sırada yakalanan 2 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da Emniyet ve MİT ekipleri, DEAŞ için keşif ve istihbarat çalışması yapan yabancı uyruklu A.E.E. ve H.E.E.'yi tespit etti.

Harekete geçen ekipler, her iki teröristi yaptıkları takip ve deşifre çalışmaları sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar ile Ankara’da yakaladı.

TELEFONUNDAN KOORDİNAT BELİRLEME PROGRAMI KILAVUZU ÇIKTI

Teröristlerin saklandıkları hücre evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Ayrıca yapılan detaylı incelemelerde Avusturya’da gerçekleşen eyleme ilişkin videoların da bulunması üzerine dijital inceleme uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı dijital kazıma çalışmalarında DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekildiği değerlendirilen çok sayıda video ve fotoğraf ortaya çıkarıldı.

Yine incelemeler neticesinde A.E.E.’nin cep telefonunda koordinat belirleme, paylaşma ve üç boyutlu harita ile konum paylaşma özelliğine sahip bir programın kullanım kılavuzunun silinmiş olduğu tespit edildi. Yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.









