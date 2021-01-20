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    Ankara'da kuşları ölen çift felç geçirdi

    Ankara'da yaşlı çift, evde besledikleri kuşun ölümünün ardından yaşadıkları üzüntü ile peş peşe felç geçirdi. Anne ve babasının felç geçirdiğini gören çiftin kızı da bayıldı.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 11:55
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    Ankara'da kuşları ölen çift felç geçirdi

    Ankara'nın Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde baba Z.E., evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.

    Z.E.’nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi.

    EVE GELEN KIZLARI BAYILDI

    Alt kattaki ailesinin yanına gelen kızları I.E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı.

    Ankara da kuşları ölen çift felç geçirdi #1

    DOĞALGAZ ZEHİRLENMESİ SANILDI

    Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşuları, doğalgaz zehirlenmesi sanarak polisi aradı. Çok sayıda polis ve 112 Acil Servisi ekiplerinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi.

    Ankara'da kuşları ölen çift felç geçirdi VİDEO

    Ankara da kuşları ölen çift felç geçirdi #2

    Olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı belirlenirken, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren çift hastaneye sevk edildi.

    Ankara da kuşları ölen çift felç geçirdi #3

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