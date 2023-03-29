Ankara'da kuvvetli rüzgar binanın çatısını uçurdu Bir binanın çatısından kopan parçalar kaldırıma düştü. Bu sırada kaldırımdan geçen bir vatandaş ve köpeği, şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Ankara'da dün sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Altındağ ilçesinin Hacıbayram Veli Mahallesi'nde bulunan Esen Apartmanı'nın çatısından, kuvvetli rüzgarın ardından parçalar kaldırıma düştü.

Son anda kurtuldular

O esnada kaldırımda köpeğiyle birlikte yürüyen bir kişi, düşen parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"Allah'tan kimse yoktu"

Olayın görgü tanıklarından ve bölge esnafından Soner Ataman (50), "Saat 16.00 gibi şiddetli rüzgardan binanın çatısı düştü. O anda hava karanlıktı aşırı fırtına vardı. Çat diye birden düştü. Bir çocuk son anda kurtuldu. Allah'tan kimse yoktu. Araçlarda da bir şey yok. Biz de belediyeyi aradık, gelip kaldıracaklar. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

"Rüzgar şiddetini birden artırdı"

Hasan Atmaca (44) ise "Rüzgar şiddetini birden artırdı. Bir ses duyduk, başımı çevirdiğimde çatıdan parçalar düşmüştü. Köpeği gördüm, o da son anda kurtuldu. Çok şükür maddi ve manevi zarar olmadı. Kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir şans." diye konuştu.