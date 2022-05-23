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    Ankara'da kuvvetli rüzgardan dolayı çatılar uçtu

    Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve şiddetli yağış, çeşitli ilçelerde çatı uçmasına ve ağaç devrilmesine neden oldu.
    • 23.05.2022 - 23:45
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    Ankara'da kuvvetli rüzgardan dolayı çatılar uçtu

    Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

    Bazı binaların çatısı kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçarken, bazı yerlerde ise ağaçlar devrildi.

    Bir cami minaresinin alem ve külah kısmında ise kuvvetil rüzgardan dolayı eğilme meydana geldi.

    Ağaçlar ve çatılar uçtu

    Devrilen ağaçlar ve çatılar, maddi hasara yol açarken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi

    Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi ile Mamak ilçesi Küçükkayaş ve Zerdalitepe mahallelerinde binaların çatısı uçtu. Altındağ Ulus, Keçiören Ayvalı ve Çankaya Sağlık-2 Sokakta da ağaçlar otomobillerin üstüne devrildi, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise ağaç, yola devrildi.

    Helikopter acil iniş yaptı

    DHA'nın haberine göre, Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi Taşocağı mevkisinde bir helikopter, kuvvetli rüzgardan dolayı boş bir araziye acil iniş yapmak zorunda kaldı. İniş yapan helikopter, rüzgarın şiddetinin azalmasıyla tekrar havalandı.

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