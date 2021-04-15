Ankara'da lisanssız atık yağ taşıyan sürücüye ceza

Ankara'da lisanssız atık yağ taşıyan kamyonet sürücüsüne 402 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin şüphelendiği K.Ü. yönetimindeki kamyonet, Yenimahalle Dempa Sanayi Sitesi girişinde durduruldu.

Aracın kasasında, sürücünün 2 bin 200 litre lisanssız atık yağ taşıdığı tespit edildi.

CEZA KESİLDİ

Şüpheli K.Ü'ye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği lisansı olmadan atık yağ toplamak ve taşıma işleminden 402 bin 385 lira idari para cezası uygulandı.

Atık yağ, geri dönüşüm tesisine teslim edildi.

TARIM ARAZİSİNE FERMENTE GÜBRE DEŞARJI BELİRLENDİ

Polatlı'nın Tatlıkuyu Mahallesi'nde ise İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi tarafından yapılan operasyonda, O.V. yönetimindeki tankerin biyogaz tesisinden çıkan fermantasyona uğramış 26 ton fermente gübrenin tarım arazisine deşarj edildiği belirlendi.

Şüpheli ve ilgili tesis hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği tehlikesiz atıkların toprağa deşarj edilmesi işleminden dolayı 90 bin lira idari para cezası verildi.