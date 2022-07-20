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    Ankara'da market çalışanı taşıdığı ürünlerin altında kaldı

    Ankara'da zincir market çalışanı İbrahim T. taşıdığı ürünlerin altında kalarak yaralandı.
    • 20.07.2022 - 00:34
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 00:39
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    Ankara'da market çalışanı taşıdığı ürünlerin altında kaldı

    Öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin önünde meydana gelen olayda, zincir markette dağıtıcı olarak çalışan İbrahim T., ürünleri getirerek marketin önüne indirdi.

    Depoya taşıdığı ürünler üzerine devrildi

    İbrahim T., daha sonra indirilen ürünleri market çalışanları ile el arabasına yükledi. Market çalışanlarıyla depoya taşımaya çalıştığı sırada ürünlerin devrilmesiyle İbrahim T.  altında kaldı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Market çalışanlarının ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ürünlerin arasından kurtarılan İbrahim T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan iş kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan İbrahim T.'nin omurgasında ve belinde kırıkların olduğu öğrenildi.

    Ankara'da market çalışanı taşıdığı ürünlerin altında kaldı VİDEO

    Ankara da market çalışanı taşıdığı ürünlerin altında kaldı #1

    Ankara da market çalışanı taşıdığı ürünlerin altında kaldı #2

    Ankara da market çalışanı taşıdığı ürünlerin altında kaldı #3

    Ankara da market çalışanı taşıdığı ürünlerin altında kaldı #4


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