Ankara'da minibüsten 40 göçmen çıktı

Ankara'da polisin durdurduğu 17 kişilik minibüste, 40 göçmen tespit edildi. Organizatörler A.İ., K.B. ve M.N. ile birlikte minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giren göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüs ile organizatörlerin bulunduğu otomobili durdurdu.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

17 kişilik minibüste yapılan kontrolde, 38'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler A.İ., K.B. ve M.N. ile birlikte minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı.

1500 DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLAR

Öte yandan yapılan detaylı incelemede, göçmenlerin kendilerini yurt dışına kaçak yolla çıkarmaları için 1500 dolar karşılığında göçmen kaçakçısı Afganistan uyruklu organizatör M.N. ile anlaştıkları saptandı.

M.N.'ye, A.İ. ve K.B.'nin yardım ettiği ve üçlünün farklı bir otomobille minibüse öncülük ettiği öğrenildi. Yakalanan 40 göçmenin de, 12 saatlik yol boyunca yemek yemedikleri, su içmedikleri öğrenildi.

Ankara polisi ise yakalanan 40 göçmenin temel ihtiyaçlarını karşılayarak, yemek verdi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için işlem başlatıldı.









