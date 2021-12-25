Ankara’da nefes borusuna yemek kaçan kız çocuğu kurtarıldı

Annesi ile gittiği kafede nefes borusuna yiyecek kaçan 2,5 yaşındaki kız çocuğu kafe personelinin uyguladığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. Panik anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Engelsiz Kafe’ye annesiyle birlikte gelen 2,5 yaşındaki H.S.'nin, yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı.

Kızının nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden C.S., onu kucağına alarak yiyeceği çıkarmaya çalıştı.

Daha sonra kafe çalışanları, çocuğun yardımına koştu.

'HEİMLİCH MANEVRASI' İLE KURTARDI

Kafe sorumlusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni Zeynel Camcı, H.S.'yi annesinden alarak müdahalede bulundu.

Camcı, minik çocuğa, 'Heimlich manevrası' olarak bilinen ilk yardım tekniğini uygulayarak, nefes borusuna kaçan yiyecek parçalarını çıkardı.

Yaşanan olay kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, 'Heimlich Manevrası ile kurtarıldı VİDEO

“ALLAH ONU AİLESİNE BAĞIŞLADI”

Zeynel Camcı, olay sırasında mutfakta olduğunu ve sesler üzerine dışarıya çıktığını belirterek, “Çocuğu kucağıma aldıktan sonra elinin boğazında olduğunu gördüm. Daha önce bunun eğitimini almıştım. Çocuğa hemen Heimlich Manevrası uyguladım. İlk başta başarılı olamadım; fakat sonrasında bir hamle daha yaptım, Allah’ın izniyle çocuk gözlerini açtı. Allah onu ailesine bağışladı, çok şükür çocuğumuz kurtuldu.” dedi.